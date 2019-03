Pouco antes do previsto, espaçonave Crew Dragon da NASA completa entrada na Terra e cai no oceano

A espaçonave Crew Dragon, da SpaceX em pareceria com a Nasa, completou com êxito a entrada na Terra e caiu no oceano atlântico.

O pouso com sucesso ocorreu ao largo da costa leste da Flórida. O veículo, enviado no sábado passado, ficou estacionado na Estação Espacial Internacional (EEI).

Jim Bridenstine, presidente da agência espacial, disse: "Uma nova etapa em uma nova era de voos espaciais tripulados”. Confira o momento exato que ela toca o oceano:

.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue

— NASA (@NASA) March 8, 2019