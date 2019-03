Os signos do zodíaco que apagam as pessoas da sua vida facilmente

Algumas vezes precisamos nos distanciar e, definitivamente, tirar algumas pessoas por completo das nossas vidas.

Alguns signos do zodíaco – como peixes e câncer – possuem muita dificuldade de colocar um ponto final nos seus relacionamentos. Já outros, tiram as pessoas das suas vidas com uma grande facilidade.

Confira se você está na lista:

Áries

Se um ariano quiser tirá-lo da sua vida, ele simplesmente faz isso de forma direta. Com eles, dificilmente tem volta atrás, pois seu lado orgulhoso e birrento não os permite aguentar mancadas por muito tempo.

Esse signo é muito decidido, por isso ele sempre acaba dando o primeiro passo: seja para começar um relacionamento ou para terminá-lo.

Sagitário

O sagitariano é capaz de tirar da vida dele sem nem te avisar, especialmente em caso de relacionamento amoroso. Ele simplesmente te ignorará e seguirá com a sua vida.

Este signo costuma não ter medo das mudanças e quando algo não dá certo, ele busca um novo caminho para seguir.

Aquário

O aquariano pode amar, mas como é da sua natureza, ele sempre manterá um pouco distância e por isso, não é tão complicado para ele se “desfazer” rápido de alguém.

Ele pode ser um pouco insensível quando corta laços com as pessoas, especialmente se existe ressentimento ou se ele não tinha uma relação tão profunda.