Estrela do game Fortnite, jogador Ninja tem encontro com Neymar

O jogador Neymar, craque do PSG, se encontrou com a estrela do game Fortnite, o americano Ninja, de apenas 27 anos.

"Com meu amigo Ninja", escreveu o jogador brasileiro no Instagram. O momento foi compartilhado nesta quinta-feira (07). Confira:

Não é um grande segredo que Neymar também é um fã videogames. Ele já compartilhou alguns momentos na rede.

Richard Tyler Blevins ganhou grande popularidade com o Fortnite, um jogo Battle Royale da desenvolvedora Epic Games.

Os fãs agora estão especulando, depois de anunciar o encontro entre as duas superestrelas, se Ninja e Neymar terão alguma parceria.

