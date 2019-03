Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O segundo final de semana de março chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Fim de semana para organizar suas ideias para atingir seus objetivos pessoais. Lembre-se de ser gentil com as pessoas, porque você nunca sabe quando pode precisar da ajuda delas. Tenha cuidado com problemas hormonais ou do sistema nervoso.

O ariano solteiro pode conhecer um novo amor do signo de Leão ou Virgem, que será muito compatível. Se prepare para dias de trabalho duro em casa e fora dela.

É possível que você pense em dar um novo passo no relacionamento ou começar uma família. Seu signo é muito intenso, por é preciso sempre pensar muito bem antes de agir para não se arrepender depois. Não hesite em pedir conselhos para ter outra opinião. Seus números da sorte são 09, 21 e 33.

Touro

Seu signo é complicado em relacionamentos amorosos e quase sempre acaba brigando com seus ex e atuais parceiros. Este fim de semana é ideal para superar todos aqueles rancores que você guardou.

Cuide do intestino e estômago com uma melhor alimentação. Uma mudança pode ser considerada. Você está em um momento de sorte para o seu signo, é por isso que é um bom momento para tomar iniciativas e começar uma nova fase na sua vida.

Cuidado com as perdas ou roubos nas ruas. Não confie tanto em seus colegas de trabalho, um deles não possui boas intenções e é melhor ser mais reservado com a sua vida pessoal. Seus números da sorte são 03, 18 e 22.

Gêmeos

Sexta-feira de boa sorte em sua vida profissional. Lembre-se que seu signo está em um momento de progresso econômico, por isso não hesite em tomar atitudes importantes para alcançar seus objetivos. Além disso, um fluxo de energia positiva chegará até você.

Uma pessoa do passado voltará, mas será apenas um relacionamento casual. Seus números da sorte são 03, 21 e 45.

Tente desapegar do que você não usa mais para que as energias sejam renovadas completamente em sua vida. Os comprometidos ​​têm maior chance de uma gravidez surpresa.

Se rodeie de pessoas positivas para preencher sua vida de boas vibrações, ideias e deixar de lado a negatividade; seja mais seletivo. Seu ponto fraco na saúde será o estômago e é preciso não negligenciar sua saúde.

Câncer

Você terá muitas ocupações pessoais ou a necessidade de colocar seu trabalho em ordem. Lembre-se de que seu signo é meticuloso e precisa tanto de calma como tempo para dar o seu melhor.

Um convite para sair com amigos ou pretendentes pode chegar e será divertido. Sábado será o melhor dia para rever pessoas queridas.

Você se lembra muito de um amor do passado, tenta não reviver mais esses momentos e apenas se concentra no presente. Os signos de Escorpião e Sagitário serão muito compatíveis.

Tenha cuidado com problemas intestinais e cuide melhor da sua saúde como um todo. Seus números da sorte são 04, 10 e 33.

Leão

Você está passando por um estágio de constante movimento de energia e isso traz o desejo de conhecer novas direções. Nesta sexta-feira você terá uma surpresa ou uma proposta que desejará aceitar; tudo sairá bem.

Os comprometidos estão mais propensos a engravidar. Aqueles que são solteiros conhecerão alguém especial do signo Áries ou Touro, que será muito compatível. Cuidado com as perdas, não seja tão descuidado.

Domingo de sorte com números 03, 19 e 42. Tente manter relações com pessoas positivas para atrair melhores vibrações.

Virgem

Você terá sorte em tudo que faz. Lembre-se de que quando seu signo passa por tempos complicados, a recompensa sempre vem depois. Um convite virá por meio de um amigo.

Se algo dá certo, tente não se gabar para não atrair vibrações ruins. Lembre-se de que é sempre melhor compartilhar suas conquistas com pessoas que realmente se importam com você.

Um amor do passado pode voltar, mas é preciso conversar pacificamente e fechar esse círculo que está impedindo que você siga em frente. Sábado de se divertir com pessoas queridas.

Domingo para resolver questões da casa. Você terá uma revelação através de um sonho. Seus números da sorte são 02, 11 e 87.

Libra

Suas energias estarão um pouco perturbadas a partir desta sexta-feira. É preciso ter muito cuidado com tudo o que diz para não ter problemas no futuro. Lembre-se que você não deve ser tão dramático e não levar tudo para o lado pessoa.

É melhor manter uma posição de indiferença a situações que não pode controlar. Você é muito bom em ajudar os outros, mas às vezes seus amigos abusam dessa qualidade; tente diferenciar.

Sorte no domingo com os números 06, 21 e 33. Tente estar com a mente muito positiva para conseguir atrair o que deseja. Não deixe de cuidar da saúde no cotidiano.

Escorpião

Fim de semana para se reinventar em todos os sentidos e ainda mais na sua vida pessoal. Lembre-se que você deve pensar sobre o seu futuro.

Aceite que o casal perfeito não existe e é preciso aceitar tanto os defeitos como as virtudes! Pode dar medo, mas o amor sempre acontece quando você menos espera. Os signos mais compatíveis são Peixes e Câncer.

Você passa pelo momento perfeito para começar um negócio. Boas notícias sobre um membro da família estão prestes a chegar.

Tente descansar e passar os melhores momentos com pessoas queridas. Você terá sorte com os números 02, 21 e 77.

Sagitário

Todas as energias positivas de fim de semana estarão do seu lado. Você tem muitas atividades planejadas, apenas tente administrar bem seu tempo e suas despesas para não se privar de nada.

Alguns amigos o procuram para fazer convites. Sexta-feira de trabalho duro e de buscar uma mudança para melhorar a situação atual.

Expresse e eternize o que você sente para expulsar do seu corpo daquela energia negativa ou rancor que só o machuca. Se for preciso, chore ou grite.

Cuidado com problemas renais. Aproveite o seu tempo livre para renovar a energia do ambiente em que você vive. Você terá sorte com os números 06, 18 e 42.

Capricórnio

Você deve resolver muitos assuntos pendentes nesta sexta-feira, mas tente organizar melhor seu tempo para evitar o estresse. Alguém do signo de Áries ou Gêmeos está procurando por você para fazer um convite.

Não fique paranoico pensando em coisas que não aconteceram e lembre-se que seu signo pode ser muito ciumento – o que causa problemas com o parceiro. É hora de relaxar e aproveitar o sentimento verdadeiramente.

Cuide de problemas musculares nas costas ou nas pernas. Sábado ideal para relaxar a dois ou com as pessoas que ama. Você terá sorte com os números 05, 32 e 41.

Aquário

Sexta-feira de trabalho duro e mudanças no trabalho. Preste muita atenção e participe de tudo o que acontecer neste ambiente.

Pare de esperar por aquela pessoa que não corresponde seu amor. Chegou a hora de sair e conhecer novas pessoas. Um novo amor do signo de Touro ou Libra será muito compatível.

Cuidado com as fofocas! Lembre-se que o seu signo nunca precisar “falar menos” para não ter problemas com os amigos.

Cuide de problemas de estômago ou intestinos. Controle seu consumo de álcool. Seus números da sorte são 07, 16 e 42.

Peixes

Reconhecimentos estão por vir e você se sentirá mais feliz. Aproveite esta fase ao lado das pessoas que ama e fazendo o que gosta.

Não tenha pressa! O amor chegará em breve e os signos mais compatíveis são Peixes, Câncer ou Virgem. Evite ficar na defensiva e lembre-se que nem todo mundo quer te machucar.

Você terá sorte com os números 00, 08 e 13. Tente manter os pensamentos positivos e se conectar com o seu eu interior para conseguir respostas.