Grande vitória! Espaçonave Crew Dragon desacopla da Estação Espacial e NASA comemora êxito

A espaçonave Crew Dragon desacoplou com êxito da Estação Espacial Internacional (EEI) nesta sexta-feira (08). O veículo, enviado ao espaço no sábado, ficou estacionado na EEI por quase uma semana.

A Nasa (National Aeronautics and Space Administration) comemorou o sucesso do projeto. Agora, a espaçonave retornará a Terra.

LIVE NOW: tune in for live coverage of the #CrewDragon undocking from the @space_station: https://t.co/A9sbAYtdcB pic.twitter.com/iGMv2YnZFH — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) March 8, 2019

O programa foi um voo não tripulado. Segundo a agência espacial, a Crew Dragon deve cair no Oceano Atlântico. Confira o momento que ela deixa a Estação Espacial:

The @SpaceX #CrewDragon 🐉 successfully undocked from the @Space_Station at 2:32 a.m. EST. Tune in at 7:30 a.m. EST for live de-orbit and splashdown coverage. More info: https://t.co/bOB3gS9spS pic.twitter.com/e7dPhpAkUu — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) March 8, 2019

Regaste

O navio de recuperação 'Go Searcher' já está posicionado no Oceano Atlântico. Após o mergulho, as equipes a bordo usarão um guindaste para levantar a nave espacial do oceano.

.@SpaceX's 'Go Searcher' recovery ship is staged in the Atlantic Ocean awaiting #CrewDragon's splashdown at about 8:45am ET. After splashdown, teams aboard the ship will use a crane to lift the spacecraft out of the ocean. Watch live: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/lZk7qFCXwD — NASA (@NASA) March 8, 2019

