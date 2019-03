Concorrente da Netflix, Disney + terá absolutamente todo o catálogo da Disney

A Disney lançará em breve seu serviço de streaming: “Disney +”. A novidade, muito esperada no mercado, será uma forte concorrente da Netflix.

E durante os últimos meses, várias informações sobre este serviço foram reveladas. Até agora, também foi confirmado que o Disney + contará com algumas produções originais da Marvel.

E Bob Iger, CEO da empresa, acaba de confirmar que a Disney + terá absolutamente todo o catálogo da empresa fundado em 1923. A informação foi revelada pelo site Polygon.

Esse movimento também representará a morte oficial do Disney Vault. Com a Disney +, o catálogo completo do produtor estará sempre disponível na plataforma.

Espera-se que durante os próximos meses mais anúncios se acumulem em torno desta plataforma de streaming, inclusive o preço da mensalidade.