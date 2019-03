Satélite da NASA capta visão noturna da Terra e o resultado é espetacular

Mesmo nas noites mais escuras, os satélites podem ver luzes brilhando na Terra. E a Nasa compartilhou uma visão noturna do nosso planeta.

“Um passeio pelas luzes da atividade humana e natural ao redor do planeta”, revelou a National Aeronautics and Space Administration.

O registro espetacular foi compartilhado no Twitter nesta quarta-feira (06). Confira o arquivo impressionante:

Even on the darkest nights, satellites 🛰 can see lights 💡 shining on Earth. @googlearts is showcasing @NASA’s Earth at Night 🌎 — a tour through the lights 🔆 of human and natural activity around the planet.https://t.co/Zf5VoS8Vme pic.twitter.com/tGf9BE8mX9

— NASA Earth (@NASAEarth) March 6, 2019