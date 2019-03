O signo do zodíaco que precisa ser mais honesto agora mesmo!

Em março, um dos signos do zodíaco terá como principal missão ser mais honesto com ele mesmo e com os outros.

Este signo, regido pelo elemento ar, está sempre em busca de socializar e além da simpatia, possui as grandes qualidades de prezar pela harmonia, paz e companheirismo. No entanto, essa postura equilibrada por fora, também guarda angústias na hora de tomar decisões e pode fazer com que a honestidade seja um caminho complexo.

Já sabe de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no libriano, acertou!

Este mês, as pessoas regidas por este signo precisam começar a reconhecer o que realmente sentem em relação a todas as áreas da sua vida. Esta atitude será o pilar fundamental para receber uma fase de profunda transformação emocional.

O recente entrada do planeta Urano em Touro marca uma época de mudar percepções e também de ver mudanças de pensamentos sobre aquilo que você acredita ser intimidade e conexão. Esta etapa irá durar até 2026.

A relação com amigos e amores pode ser analisada novamente e alguns interesses irão diminuir. A busca por companhias que tenham verdadeiras semelhanças com você deve acontecer.

Para poder viver isso de uma maneira positiva, será preciso colocar a própria felicidade em primeiro lugar e não ter medo de reconhecer os próprios sentimentos – o que não é nada fácil para o seu signo, que tende colocar o “nós” antes de qualquer coisa.

A partir de 20 de março, a vida poderá cobrar mais iniciativa. É o momento ideal para sair da ambivalência e aceitar que as opiniões podem e devem mudar. Não tenha medo de sair da rotina, romper com o tradicional e mudar a percepção da sua própria identidade!