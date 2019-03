Fortnite: notas do patch 8.01 traz mapa de tesouro enterrado e muito mais

A Epic Games lançou nesta quarta-feira (07) as notas do patch 8.01 do Fortnite Battle Royale. A nova atualização chega em breve.

A principal atenção é a chegada do novo mapa, um objeto que o levará em busca de um Tesouro Subterrâneo para o qual você terá que encontrar o X que marca o ponto para encontrar o “prêmio”.

A manutenção para o v8.01 começou, mas não se desespere, as notas estão aqui!https://t.co/6FTBTVWrIz — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 6, 2019

Nesta atualização, a Epic decidiu enviar os foguetes para o cofre. Sprays agora também podem ser salvos no Modo Criativo.

“Removemos o limite de 3 sprays, agora cada spray tem um pequeno custo no termômetro de memória”, disse.

Correções de erro: “Corrigimos um problema no qual o Nintendo Switch podia dessincronizar com 16 jogadores em um Servidor Criativo”, revelou. Também existem várias outras alterações importantes.

Como sempre, você pode encontrar as notas completas do patch na página oficial do Fortnite , onde você detalha todas as mudanças e arranjos ocorridos nesta semana.

LEIA TAMBÉM: