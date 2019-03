Facebook revela integração entre WhatsApp, Messenger e Instagram

Mark Zuckerberg revelou nesta quarta-feira (6) que fará integração entre os aplicativos WhatApp, Messenger e Instagram (todos de propriedade do Facebook).

“As pessoas querem poder escolher qual serviço utilizar para se comunicar. Hoje, entretanto, se você quiser enviar uma mensagem para alguém no Facebook, é preciso usar o Messenger. No Instagram, é necessário o Direct. No WhatsApp, é preciso que a outra pessoa também tenha o app”, explicou Zuckerberg.

“Queremos dar às pessoas a chance de escolher. Sendo assim, elas podem falar com seus amigos de todas as redes sociais utilizando qualquer aplicativo que preferirem”.

A empresa permitirá que usuários enviem mensagens para seus contatos usando qualquer um dos serviços do Facebook. Segundo ele, a segurança será um fator primordial no processo. No entanto, ainda não está claro como será o processo. Confira:

