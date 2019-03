Odeia mensagens de voz no WhatsApp? Aplicativo permite converter áudio em texto

Algumas contatos adoram enviar muitas mensagens de voz no WhatsApp. Alguns deles enviam áudios curtos e outros discursos completos.

No entanto, existe uma solução voltada para pessoas que desprezam áudios no app de mensagens. O aplicativo "Audio in Text for Whatsapp” é capaz de converter o que foi dito em uma nota de voz para texto.

A ferramenta converte áudio de todas as aplicações (não apenas WhatsApp) e suporta até 22 idiomas. Por enquanto, só está disponível para Android.

Reprodução

Como funciona

Após instalar o app no Google Play, acesse o áudio desejado no bate-papo do WhatsApp. Em compartilhamento, selecione "Audio to Text for Whatsapp". Imediatamente o aplicativo transcreverá o áudio em texto.

Embora não seja 100% preciso, as ideias gerais da mensagem são compreendidas totalmente. Ele também permitirá que você copie o texto.

