Tecnologia: Alterações e novos recursos serão implementados no iOS 12.2

A Apple lançou uma nova versão beta do iOS 12.2. A atualização do sistema operacional traz várias alterações, conforme revelou o site 9to5mac.

Ainda não existe data exata para lançamento, no entanto, o update deve ser liberado em breve para os usuários. No momento, passa por testes e ajustes. Confira as modificações:

Novo ícone para o aplicativo Apple News

Novo símbolo para o controle remoto Apple TV no Control Center

Nova animação ao invocar o controle remoto do Apple TV

Novo símbolo remoto para o Apple TV remoto na interface do AirPlay 2

Novo aviso de Wi-Fi ao invocar o controle remoto do Apple TV quando não estiver conectado ao Wi-Fi

Novos controles de volume para o Apple TV

A maior novidade na versão beta do iOS 12.2 foi incluída inicialmente. Essa variante incluiu quatro novos personagens Animoji.

A atualização também deve incluir outras modificações: Os videoclipes não são mais reproduzidos automaticamente em tela cheia e o Safari avisará sobre sites que não suportam HTTPS