A reflexão necessária para cada signo do zodíaco

Com o fim do carnaval e o início de um novo mês, algumas reflexões são necessárias. Confira a reflexão que cada signo do zodíaco precisa fazer esta semana:

Áries

Você está em uma fase psíquica e espiritual! É preciso não encarar tudo como “coincidência”. Use esta energia para o encorar a continuar, mesmo que você não saiba muito bem para onde está indo.

Touro

Você sabe que uma situação em que você está agora em breve estará no passado, não é mesmo? Será necessário tomar uma decisão, e é a sua vez de tomar a melhor decisão para você.

Gêmeos

Nada de novo acontece se você continua com os mesmos comportamentos e a previsibilidade já não o satisfaz, pelo menos no amor. O medo de parecer vulnerável não deve te frear e escutar a si mesmo ajudará a dar a segurança que precisa.

Câncer

Se algo o está tirando da sua zona de conforto, é hora de não temer e deixar fluir. Apostar em uma nova ideia, situação ou pessoa pode assustar, mas também contribuir para o avanço que você deseja. Este momento é ideal para analisar suas lições da vida com mais profundidade.

Leão

Somos responsáveis apenas por nós mesmos e nem todo mundo deseja ajuda ou cura. Embora seja difícil estabelecer limites, você deve estar pronto para rever situações e tomar decisões. Lembre-se que enxergar o outro de uma dimensão mais real – com suas imperfeições e diferenças – pode ser muito belo.

Virgem

Todos podemos retornar a uma situação ou rotina, mas é necessário fazer isso sempre com um novo conhecimento e força. Agir desta maneira é mais fácil quando sabemos o que queremos e quem queremos ser.

Libra

Existem decisões que exigem prioridade e organização. Por vezes, os sentimentos nos impedem de dar passos importantes e é preciso aceitar que o crescimento pessoal é o grande responsável por trazer a felicidade sincera.

Escorpião

O julgamento atrapalha que o coração fique aberto para novas maneiras de aprender e não ter medo de receber ajuda. Momentos de certa agitação aguçam nossos pontos de vista e trazem crescimento.

Sagitário

A realização das melhores metas e projetos não perdem seu valor e mérito mesmo se você receber ajuda. Além disso, o perdão é algo que deve ser levado permanentemente com cada um.

Capricórnio

Para mostrar um talento é necessário coragem, confiança e intenção. Não se esqueça que se expressar da forma correta é importante para tudo na vida.

Aquário

Certos obstáculos nos ajudam a movimentar e fortalecer laços importantes – o problema é que nem sempre os vemos desta maneira e nos precipitamos. Coisas fora do nosso alcance nos surpreendem quando usamos a reflexão e responsabilidade.

Peixes

Existe uma porta que ainda está aberta para você. Este é um novo ano, mas que também pode resolver assuntos do passado se você tomar a iniciativa e compartilhar seus sonhos com o universo.