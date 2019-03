Estas são as 20 pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes

A revista Forbes divulga anualmente seu levantamento com as maiores fortunas do mundo. São empresários e personalidades que comandam muitas das empresas mais respeitadas e importantes de diversos segmentos, como tecnologia, lojas de varejo e até exploração de recursos como o petróleo.

Neste ano, a lista é liderada por Jeff Bezos, fundador da gigantesca loja online Amazon, com fortuna de US$ 131 bilhões (cerca de R$ 496 bilhões). Em um ano, seu patrimônio saltou em US$ 19 bilhões (R$ 72 bilhões).

O segundo lugar é ocupado por Bill Gates, que já liderou a lista por muitos anos, com US$ 96,5 bilhões (cerca de R$ 365 bilhões). O fundador da Microsoft foi superado por Bezos em julho de 2017.

No Brasil

Em um país com quase 210 milhões de habitantes, apenas 58 pessoas podem se dizer bilionárias – sua renda somada é estimada em US$ 179,1 bilhões (cerca de R$ 678,5 bilhões). No ano passado, eram 42 bilionários que concentravam US$ 176,4 bilhões (R$ 668,3 bilhões).

O homem mais rico do Brasil é Joseph Safra, fundador do Banco Safra, com fortuna estimada em US$ 25,2 bilhões (R$ 97,5 bilhões). Ele superou na edição deste ano o empresário Jorge Paulo Lemann, até o ano passado o mais rico do Brasil – na edição deste ano, seu patrimônio é de US$ 23 bilhões (R$ 87,1 bilhões).

Veja a lista com as 20 maiores fortunas do mundo: