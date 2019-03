Cuidado com o Garfo e Faca! Epic Games emite alerta para jogadores do Fortnite

A desenvolvedora Epic Games emitiu um alerta para jogadores do Fortnite Battle Royale. Um problema no game estaria matando os jogadores instantaneamente: “Cuidado com o Garfo e Faca!”.

A orientação foi repassada no Twitter nesta quarta-feira (06). Ainda de acordo com a empresa, uma correção seria liberada para ajustar o bug.

“Cuidado com o Garfo e Faca! Nós estamos cientes do problema que faz com que jogadores morram ao andar perto dessa área dos Campos Fatais. Soltaremos uma correção para isso logo mais”.

Cuidado com o Garfo e Faca! Nós estamos cientes do problema que faz com que jogadores morram ao andar perto dessa área dos Campos Fatais. Soltaremos uma correção para isso logo mais. pic.twitter.com/55CHLyM1u2 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 6, 2019

LEIA TAMBÉM: