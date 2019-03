A Bugatti lançou no Salão de Genebra seu mais novo modelo, o La Voiture Noire, um hiperesportivo de 1.500 cavalos de potência que é considerado o carro mais carro do mundo de todos os tempos. Feito somente sob encomenda e com a única unidade fabricada já vendida, o carro custa a bagatela de 11 milhões de euros, ou R$ 47 milhões.

Veja fotos do carro: