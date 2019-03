WhatsApp libera atualização com nova forma de adicionar contatos e inédita barra de emojis

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova atualização para o sistema IOS. Entre as novidades, o update vem com duas importantes alterações.

Usuários da Apple agora podem adicionar números na agenda utilizando uma nova interface, reformulada e mais “inteligente”.

“Adicionar contatos no WhatsApp ficou mais fácil. Agora, você pode digitar um número de telefone e verificar se ele está no WhatsApp antes de adicioná-lo. Toque em "Nova conversa" > "Novo contato" para começar”. Confira:

WhatsApp for iOS 2.19.30 is available now on App Store: you can now add phone numbers within WhatsApp using a new UI [MENTIONED IN THE OFFICIAL CHANGELOG] pic.twitter.com/a0q57mHAj5

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 4, 2019