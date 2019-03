Som macabro! NASA transforma luz capturada no espaço em áudio e o resultado é impressionante

A NASA transformou a luz capturada no espaço em áudio e o resultado foi espetacular. Segundo a agência espacial, este pode ser o tipo mais incomum de música que você ouviria em qualquer lugar.

A Nasa traduziu a luz capturada em imagem, registro de um aglomerado de galáxias feito por telescópio, em som. O resultado foi compartilhado no Twitter.

E o resultado pode ser considerado um pouco assustador. O momento foi feito pelo telescópio Hubble, no espaço desde 1990. Confira:

This might be the most unusual type of music you hear anywhere. Click to hear what happens when we translate the light captured in this gorgeous @NASAHubble image of a galaxy cluster… into sound! 🎶🔊https://t.co/XWjexvMGvg pic.twitter.com/xllp9jr1jx

— NASA Blueshift (@NASAblueshift) March 4, 2019