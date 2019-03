O detalhe na decoração do quarto que pode significar menos sexo para os casais

Se você é do tipo que não abre mão de ver um “filminho” e está pensando em levar a TV para o quarto, é melhor refletir um pouco mais.

De acordo com uma pesquisa do National Bureau of Economic Research, que inclui 4 milhões de pessoas em 80 países e 5 continentes, os casais que têm uma televisão em seu quarto têm 6% menos sexo do que aqueles que não têm.

“Nossas descobertas são consistentes com pessoas que demonstram disposição para substituir a companhia humana eletrônica”, revelou Nicholas Wilson, pesquisador e professor da Reed College, nos Estados Unidos.

Reprodução / Giphy

Os autores também descobriram que a renda, a idade e a educação não afetaram a atividade sexual dos donos de televisão.

“Nossa população de estudo reside em países de baixa e média renda e foi pesquisada em grande parte por volta de 2010, antes da ampla disponibilidade de smartphones. Em países com smartphones onipresentes, o aparelho também pode ser assassino da vida sexual”, escreveram.