A primeira retrogradação de Mercúrio deste ano acontece hoje! No signo de Peixes, este trânsito pode trazer frustração, indecisão e até mudança de planos para alguns signos do zodíaco até 28 de março.

Confira o conselho que fará toda a diferença para seu signo durante o Mercúrio retrógrado em Peixes:

Áries

Seu signo pode se ver um pouco confuso com comportamentos e reflexionando sobre padrões que tem repetido durante a vida. Amizades, relacionamentos e projetos que você acreditava totalmente podem agora precisar de certa “revisão”. É preciso pensar do que é melhor para você.

Touro

Suas relações podem estar sofrendo com a sua objetividade e teimosia. As diferenças podem se transformar em falhas na sua concepção facilmente. Este é o momento de aproveitar a influência de Peixes para se abrir emocionalmente e aceitar as pessoas verdadeiramente.

Gêmeos

Sua mente é turbilhão de ideias e planos no momento, mas é preciso lembrar que cada um é responsável por fazer os sonhos virarem realidade ou não. Agora, tente refletir mais e melhor sobre o que deseja para poder ter mais certeza ao agir no futuro.

Câncer

Seus sentimentos aproximam, mas também afastam as pessoas quando você se isola com eles. Nesta fase é fundamental que você escute as opiniões e deixe um pouco de lado seus argumentos, permitindo que o outro sinta que é escutado – e realmente seja.

Leão

Muitas pessoas fazem parte da sua trajetória, mas é preciso repensar a maneira que você entrega sua energia aos outros. Os relacionamentos próximos são uma troca constante e quando apenas uma pessoa se doa, o equilíbrio é perdido.

Virgem

Não faça competições desnecessárias e tente relaxar. Pode parecer que você está perdendo o controle, mas este é momento de se focar em sentimentos e lembre-se: eles nunca são previsíveis ou perfeitos.

Libra

As coisas podem ficar um pouco preocupantes no trabalho e sua organização é mais importante do que nunca. Este momento também é ideal para repensar velhos hábitos e tentar dar um tempo para refletir.

Escorpião

Esta fase trará um maior poder de se expressar abertamente e é preciso não ter medo ser honesto com você mesmo e com os outros. Tente não ser negativo, pois seu signo precisará de energia.

Sagitário

Neste momento é importante pensar nas suas raízes. Desacelere e tente se conectar com quem você é realmente. Seus planos poderão tomar mais forma se você saber aproveitar um momento de introspecção.

Capricórnio

Seu emocional pode ficar um pouco mais complexo nesta fase. Não existe muito que fazer além de falar sobre seus sentimentos, aceitando e abraçando suas emoções. Coloque seu coração e sensibilidade ao levar seus problemas e outras pessoas em conta.

Aquário

Sua tendência “desapegada” não será a melhor opção para esta fase. É preciso ver a sensibilidade com outros olhos para que tudo comece a ficar mais claro: relações, projetos e futuro. É momento de deixar de gastar energia apenas por gastar e pensar melhor nas suas decisões.

Peixes

Dessa vez não será fácil fugir para um lugar seguro. É preciso se fazer responsável por suas palavras e verbalizar todos estes sentimentos. Para isso, tome cuidado e não se deixe levar apenas pelos seus estados de animo momentâneos; se comprometa verdadeiramente com o que sente.