Novo grupo TXT revela que recebeu conselhos e orientações do BTS

O grupo TXT, nova boy band da Big Hit Entertainment, revelou que recebeu muitos conselhos e orientações do BTS, de acordo com o site Soompi.

Da mesma produtora do BTS, o quinteto é formado pelos jovens Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai. Em coletiva, os integrantes também disseram que Bang Shi Hyuk, CEO da Big Hit, repassou muitas orientações.

Soobin compartilhou: “Ele disse: A prática é a base da confiança. Pratique muito e fique seguro no palco. Quando você está no palco, você vai perceber porque a prática é tão importante”.

여러분 저희 #TOMORROW_X_TOGETHER 가 데뷔를 했습니다❣ 응원해주신 모든 분들께 감사하다는 말 전하러 왔습니다ㅜㅜ (우리 형들 감격해서 울었대요~ㅋㅋ) 앞으로 열심히 하는 #TXT 되겠습니다!! pic.twitter.com/QXVmz6ot7l — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) March 4, 2019

Já sobre os reis do K-pop, Beomgyu disse: “Eu sou um grande fã do BTS. Sempre que eu me deparo com eles na agência, meu coração treme e fico nervoso. Sempre que os vejo, eles também enfatizam a importância do trabalho em equipe”.

Quanto a ser chamado de grupo júnior do BTS, Soobin afirmou: “É uma honra ser chamado assim. Eu sou muito grato”.

[#오늘의방탄] 2018년 방탄소년단 V앱 방송을 사랑해주신 많은 아미 여러분들 감사드립니다!💜 타임캡슐 오픈 날 V라이브를 기다리며 올해도 함께 RUN! 💃 pic.twitter.com/Mm2my3xUG8 — BTS_official (@bts_bighit) February 26, 2019

