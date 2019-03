NASA enviará mais três astronautas ao espaço ainda neste mês

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) enviará mais três astronautas ao espaço ainda neste mês de março.

Os astronautas Nick Hague E Christina H Koch, juntamente com o cosmonauta Alexey Ovchinin, serão enviados no dia 14.

The crew aboard the @Space_Station is about to double in size! 👨‍🚀 On March 14, astronauts @Astro_Christina and @AstroHague and Cosmonaut Alexey Ovchinin will launch 🚀 for a six-and-a-half month mission in space. Take a look at their final preparations: https://t.co/0BYLHYX5QK pic.twitter.com/wPIIHqib9m

— NASA (@NASA) March 4, 2019