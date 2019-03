Jeep Renegade e Compass 2020: veja as fotos dos híbridos apresentados no Salão de Genebra 2019

Segundo o sítio estrangeiro CarScoops, a Jeep está lançando dois novos modelos híbridos na Europa dos sucessos Renegade e Compass.

De acordo com informações do site, o Renegade terá um motor econômico de 1.3 híbrido que pode gerar de 190 até 237 cavalos de força.

Já o Compass tem um motor parecido com o do irmão menor e pode gerar 240 cavalo. Com a bateria cheia, os utilitários têm autonomia de 50 km podendo atingir no máximo 131 km/h.

Os dois modelos terão direção elétrica e atingem o mercado europeu no segundo semestre de 2019. Para o Brasil ainda não há previsão de chegada dos dois híbridos.

Jeep Renegade e Compass 2020: fotos dos híbridos direto do Salão de Genebra 2019