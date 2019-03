Estes alimentos são supersaudáveis, mas devem ser ingeridos com cuidado por causa da grande quantidade de calorias

Saudável e hipocalórico, lamentavelmente, não costumam andar de mãos dadas. O treinador e Nutricionista Matías Machetti comparou uma fatia de pão integral recheada com meio abacate com uma fatia de pão branco tostada e untada com creme de chocolate e avelã (o famoso Nutella).

A torrada com chocolate, a escolha menos saudável, apresentou a menor quantidade de calorias. Isso até parece enganação, mas para tudo há uma explicação.

Quando falamos de alimentos saudáveis, nos referimos à qualidade de seus nutrientes e aos efeitos deles sobre o organismo, e não à quantidade de calorias que possuem. Afinal, a equação calorias ingeridas/ calorias gastas é o que determina a perda, manutenção ou ganho de peso.

Por isso, o sítio estrangeiro Nueva Mujer listou alguns alimentos que você deve tomar cuidado. Pois, apesar de saudáveis, eles contêm grande quantidade de calorias e devem ser ingeridos com precaução.

Oleaginosas

Conhecidos por ter pouca quantidade de água, temos entre eles o amendoim, nozes, avelãs e castanhas. São ótimos para os lanches porque ajudam a dar saciedade, devido ao alto conteúdo de proteínas e de gorduras boas.

No entanto, muito cuidado! Cada grama de gordura possui nove calorias e cada uma de proteína possui seis. Quando for usa-lo como parte do lanche da tarde não exagere e lembre-se evitar o sal.

Abacate

Esta fruta é um superalimento, já falamos da alta carga nutritiva, como ele pode ser extremamente versátil e completar qualquer tipo de dieta. O ponto negativo já foi elucidado por Machetti.

Como ele possui muitas gorduras boas, a quantidade de calorias também sobe pelas paredes. Segundo a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TACO), um abacate (médio) de 100 gramas tem 96 calorias.

Azeite

O produto é riquíssimo em antioxidantes, ajuda a abaixar o colesterol ruim e é uma ótima alternativa de óleo saudável. No entanto, uma colher de sobremesa contém 120 calorias de acordo com a Taco.