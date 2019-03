Relógios inteligentes: cinco modelos cheios de funcionalidades ao alcance da mão

Para quem quer mais funcionalidade ao alcance da mão, alguns companheiros de pulso podem trazer novidades para o cotidiano: desde regular a sua própria temperatura até agendar seus próximos compromissos.

Aircon

Os relógios inteligentes têm muitas funcionalidades que deixam a vida mais fácil. Mas Aircon só tem duas: ele é capaz de mostrar as horas e regular a temperatura corporal através de pulsos de calor ou de frio.

Aircon / Divulgação

Gligo

Com design simples, o relógio inteligente vem com uma bateria que pode durar até 180 dias sem carregar e ainda permite que os usuários marquem lembretes, revisem a agenda, recebam outras notificações e façam ligações.

Gligo / Divulgação

Relógio do Dick Tracy

Fãs do quadrinho Dick Tracy viram a primeira aparição do relógio em 1946 e desde então nunca pararam de sonhar com o dia que se tornaria realidade. Agora, uma start-up está desenvolvendo um relógio inteligente igual ao do personagem.

Relógio do Dick Tracy / Divulgação

Smart Buckle

Se você não está planejando comprar um relógio inteligente mas ainda assim quer registrar a sua atividade física, Smart Bucle é uma ótima opção. Esse pequeno aparelho deixa qualquer relógio inteligente trocando só a fivela.

Smart Buckle / Divulgação

VitalBand

Além de contar passos, e monitorar os sinais vitais, ele também detecta automaticamente se o usuário sofreu um tombo e pode ser programada para acionar os contatos de emergência, inclusive pelo botão de pânico.