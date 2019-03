Novos emojis estão visíveis na versão beta do WhatsApp para Android

Novos emojis já estão visíveis na versão beta (para testes) do aplicativo de mensagens WhatsApp para o sistema Android.

De acordo com informações do portal especializado WABetaInfo, as figurinhas devem ser ativadas para todos os usuários em breve.

Other hidden emojis in WhatsApp beta for Android!

Paste ♂and ♀in WhatsApp to see them! pic.twitter.com/GvQX7mKUsI — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 2, 2019

São pelo menos 4 novas versões. No entanto, ainda vêm muitas outras surpresas no app de mensagens instantâneas.

Outros emojis (pelo menos 200) devem chegar ao WhatsApp ainda neste primeiro semestre do ano. Elas foram aprovadas pela Unicode em fevereiro e em próximas atualizações devem integrar o app.

