Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco esta semana

Março já começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Lembre-se que os problemas estão resolvidos no momento. Você pode receber um dinheiro extra derivado de uma comissão ou pagamento de um bônus. Cuidado com seu cartão de crédito e fraudes.

Cuide do estresse ou problemas hormonais. Não seja mais tão teimoso, se essa pessoa não te ama mais, é melhor fechar o círculo e recomeçar em outro lugar. Para quem tem um parceiro, será uma semana de muita convivência e amor verdadeiro.

Solteiros aprenderão que a solidão também deve ser apreciada. Cinco de março e os números 21, 30 e 99 trarão sorte. Você deseja alguém de Aquário ou Peixes para estabelecer um compromisso sério.

Touro

Semana para pagar dividas. Tenha em mente que o seu signo é um dos mais inteligentes do zodíaco e é por isso que você deve estar sempre se atualizando. Cuidado com as mentiras e tente não dizê-las ou não se envolver em situações que estão além do seu controle.

Se você não tem nada a dizer, é melhor não comentar nada, especialmente no trabalho. Cuidado com as perdas. Evite o ciúme, lembre-se de que seu signo imagina situações que não existem, então aprenda a ser tolerante e seguro nos relacionamentos amorosos.

Sua sorte chega no dia 6 de março com os números 21, 40 e 76. Comece a fazer mudanças em sua vida para progredir. Não se separe tanto da sua família porque eles são a base da sua existência. Você adquire um novo bem.

Gêmeos

Você terá ressentimento em relação às pessoas no trabalho por causa de fofocas ou mal-entendidos, tente não dar importância para não ser afetado. Você terá uma reunião de última hora com seus chefes para mudar projetos ou reorganizar posições.

Pode ser tempo de reencontrar pessoas do passado. No amor, você tem medo de tomar a decisão de se separar ou se afastar por um tempo, mas se não houver mais amor em seu relacionamento, é melhor dar uma pausa.

Cuide mais da sua alimentação e saúde. Os solteiros irão encontrar pessoas com uma forte conexão dos signos de Áries, Libra ou Capricórnio. Você terá sorte no dia 7 de março com os números 28, 31 e 70.

Câncer

Você será exposto a muita pressão sobre questões de trabalho, mas decidirá fazer as mudanças necessárias para se sentir melhor ou procurar uma nova oportunidade. Lembre-se de que seu signo sempre busca ser reconhecido naquilo que faz, mas não deve ficar atado e se sentir mal quando isso não acontece.

Esta semana será ideal para mudar de casa. Você terá sorte no dia 7 de março com os números 20, 34 e 51; se pergunte o que você precisa para estar em paz em sua vida. Não brigue mais com seu parceiro, lembre-se de que é melhor chegar a um acordo e estar em paz. Se não houver mais amor, é hora de separar e procurar alguém mais compatível com seu signo. Você pode pensar em iniciar um negócio.

Leão

Este 5 de março é um dia mágico para o seu signo e você pode mudar tudo o que precisa para ser melhor. Semana de muitas mudanças na sua vida profissional.

Os comprometidos ​​podem ser surpreendidos por uma gravidez. Os solteiros terão a oportunidade de conhecer novos amores de Áries, Sagitário ou Aquário.

Concertos na casa devem acontecer. Você deve tirar do guarda-roupa o que não usa mais; doe para alguém que precisa e atraia energias positivas de gratidão. Cuidado com furtos ou perdas; seja mais cuidadoso.

Pague dívidas do passado para evitar problemas e lembre-se de economizar. Você decide procurar um ex-parceiro para resolver mal-entendidos.

Virgem

Você pode precisar conversar com um advogado para resolver um assunto pessoal. Lembre-se que você está no momento ideal para resolver qualquer problema, então aproveite essa boa fase. Os membros da família visitam você para uma festa e alguém pode pedir um favor econômico.

Tente cuidar da sua saúde com mais atenção e todos os dias. Seu dia mágico será 7 de março. Uma surpresa pode fazer você se sentir melhor. Em questões de trabalho, tenha cuidado com a inveja. Seus números da sorte são 04, 55 e 61.

Uma pessoa do signo de Áries, Câncer ou Aquário falará de amor verdadeiro. Você faz pagamentos atrasados ​​de algumas contas. Não perca as lembranças de pessoas que deixaram a sua vida, recorde-se sempre delas com amor.

Libra

Semana de muitos atrasos pendentes ou com muitas preocupações no trabalho. Lembre-se que seu signo está muito estressado por querer dar atenção para tudo e todos. Portanto, tente relaxar e dar prioridade às questões trabalhistas.

Não tema fazer novos amigos. Um amor verdadeiro do signo de Aquário, Gêmeos ou Leão falará sobre ficar com você. Intervenções cirúrgicas sairão da melhor forma. Lembre-se de não gastar mais e tentar se controlar no impulso se comprar.

Você terá sorte no dia 6 de março; Nesse dia, tudo o que você precisar no local de trabalho será resolvido. Seus números da sorte são 01, 31 e 44.

Escorpião

É hora de renovar completamente todos os seus planos de vida, lembre-se que seu signo passa por um ciclo de abundância e prosperidade, então você deve aproveitar ao máximo. É a hora de fazer mudanças na sua vida.

Tenha cuidado com problemas de pele, dentes ou cabelo. Você terá um amor fugaz e intenso com alguém do signo de Peixes ou Áries. Tente ser mais consciente com seus pais. Você terá sorte no dia 8 de março, seus números são 02, 11 e 87.

Sagitário

A partir desta segunda-feira você começa a se organizar para realizar todos os planos que você tem em mente. Lembre-se de que seu signo é o mais distraído em tudo, então tente prestar mais atenção em seus projetos de vida. Você receberá uma boa proposta de trabalho e começa a planejar suas férias com os amigos.

Um ex-parceiro pede que você peça desculpas ou retorne. Lembre-se de que todos erramos e considere se realmente chegou a hora de dar outra chance ao amor.

Além da proposta de trabalho, você terá vários projetos à sua porta. Fique rodeado de pessoas positivas para atrair melhor energia. Tudo o que você pedir ao seu anjo da guarda será cumprido. Você pode ser surpreendido por uma gravidez de um parente. Você terá sorte com os números 01, 23 e 77.

Capricórnio

Lembre-se que o orgulho às vezes faz os outros se sentirem mal. É preciso aceitar quw todos cometemos erros! Por isso, esta semana é o momento ideal para você procurar aquela pessoa com quem acabou errando para explicar o que aconteceu e fechar o ciclo.

Semana de boa sorte em tudo relacionado a estudos ou iniciar uma nova carreira. Tente se exercitar e levar uma vida mais saudável. No amor, você será muito compatível com Peixes, Áries ou Libra, então tente não se fechar à felicidade. Você paga uma dívida do passado e começa a economizar.

Não tenha medo de pedir ajuda emocional ou espiritual. Você terá sorte em 5 de março com os números 03, 21 e 77, combiná-los com a sua data de nascimento personalizará a sorte.

Aquário

Serão dias para colocar suas ideias em ordem e analisar o que você deseja para o seu futuro. Não faça coisas boas parecerem ruins, especialmente com seu parceiro. Lembre-se de que seu signo é paquerador e entrar em situações complicadas.

Sua mente é muito forte, então sempre se concentre em pensamentos positivos. Um amor do passado volta e tenta novamente se reaproximar para algo sério.

Tenha cuidado com infecções da pele e tente ao médico. Será uma semana de muito trabalho e reconhecimento de pessoas muito importantes para o seu progresso no trabalho. Seus números da sorte são 02, 17 e 88. Tente não cair nas provocações de pessoas invejosas que só querem incomodá-lo.

Peixes

Você terá muita sorte em questões de trabalho e receberá uma proposta importante. Um amor do passado com quem gostaria de ficar volta a ser lembrado, mas é preciso fechar esse círculo que não leva você a lugar algum e apenas rouba sua energia.

Cuidado e muita estratégia ao lidar com contratos. Em sua casa você saberá de uma doença que exigirá que toda a família fique unida; mas não se preocupe, pois no final tudo vai ficar bem.

No amor, a compatibilidade com os signos de Peixes, Câncer ou Escorpião está em alta. Em 8 de março você atrairá a sorte. Seus melhores números são 00, 18 e 23, combine-os com o seu dia de nascimento.