Facebook Messenger lança recurso 'modo escuro'; saiba como ativar

O Facebook vem implementando várias mudanças internas na arquitetura da rede social. E o app Messenger também vai ganhar algumas novidades.

A plataforma ativou recentemente o recurso modo escuro (dark mord) para o Messenger, conforme revelou o site 9to5mac.No entanto, ainda é uma versão de testes e deve passar por ajustes.

Pixabay

Para ver a novidade no menu, será necessário enviar o emoji da “lua crescente” para algum contato (isso mesmo, basta enviar o emoji para qualquer pessoa).

Ao fazer isso, uma animação será ativada automaticamente com uma “chuva” de luas que ativará a função. E o Modo Escuro pode ser ativado ou desativado no menu de configuração do aplicativo.

