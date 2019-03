Comprovado! O orgasmo feminino traz benefícios surpreendentes para o relacionamento

Como já foram comprovados, além de aumentar o prazer sexual das mulheres, os orgasmos femininos também dão maior satisfação sexual aos seus parceiros e podem até ajudar na concepção. No entanto, existem outros benefícios surpreendentes, especialmente para a vida a dois.

Neste artigo adaptado e traduzido do portal Psychology Today, confira outros benefícios que o orgasmo feminino pode trazer para o casal:

Personalidade

Seu orgasmo pode falar sobre a personalidade do seu parceiro (a). As mulheres que têm orgasmos mais frequentes são mais propensas a descrever seus parceiros como pessoas criativas, com bom senso de humor e alta autoconfiança.

Reprodução / Giphy

Orgasmos femininos podem ajudar a manter a paixão

Os orgasmos femininos não só ajudam as mulheres a encontrar um bom parceiro (a), mas também ajudam a manter um bom relacionamento, com maior união e um menor risco de infidelidade.

A ocitocina é um neuropeptídio que facilita o relaxamento e a união dos casais. O orgasmo em homens e mulheres aumentam os níveis de ocitocina, o que pode estimular sentimentos de amor romântico.

Além disso, os casais que experimentam um período prolongado de satisfação sexual após o ato sexual relatam uma maior satisfação conjugal. Desta forma, a ocitocina pode ajudar a manter a fidelidade nas relações monogâmicas românticas.