VÍDEO: O impressionaste momento em que a NASA lança a espaçonave Crew Dragon

A sonda SpX-DM1 (SpaceX Demonstration Mission 1), da Nasa (National Aeronautics and Space Administration), foi enviada ao espaço neste sábado (2).

E cerca de apenas 24 horas depois, a Crew Dragon já chegou na Estação Espacial, onde vai ficar “estacionada” por uma semana.

From the vantage point of cameras onboard @SpaceX ’s #CrewDragon spacecraft, here is a live view of the @Space_Station . Tune in to see a series of in-orbit demonstrations as the spacecraft continues to approach our orbiting laboratory: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/dTHmdXyrhB

“Depois de fazer 18 órbitas da Terra desde o seu lançamento, a sonda Crew Dragon foi ligada com êxito à Space Station. No momento exato, a estação estava viajando ao norte da Nova Zelândia”.

E um novo vídeo mostra o impressionaste momento em que a agência espacial lança a espaçonave. Confira:

In case you missed it: A beautiful launch from @NASAKennedy of the @SpaceX Falcon 9 🚀 and #CrewDragon spacecraft. https://t.co/1E628hMr0F

This historic flight sends the #CrewDragon on its way to dock with @Space_Station & provides data toward certification to fly astronauts. pic.twitter.com/PDq6FhGaZg

— NASA (@NASA) March 3, 2019