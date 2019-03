O que cada signo deve fazer para afastar o estresse da sua vida

Algumas pessoas se acostumam a viver sob pressão e por mais que o estresse pareça fazer parte das nossas vidas, é necessário se livrar dele para encontrar a felicidade e tomar melhores decisões.

Saiba o que cada signo pode fazer para afastar o estresse:

Áries

Este signo raramente diminui a velocidade e para um momento para respirar. Ele tem muita energia, mas todo carnaval tem seu fim! Quando se sente esgotado, ele não consegue se reconhecer e o estresse toma conta.

O conselho é que as pessoas de Áries lembrem-se que antes de correr aprendemos a caminhar e diminuir o ritmo pode abrir portas para um novo tipo de percepção.

Touro

O taurino tem dificuldade em entender que a vida é feita de erros e que todos fracassamos. Eles também odeiam perder o controle da situação e acabam acumulando muito estresse por mais que as rédeas tenham saído das suas mãos por pouco tempo.

Este signo precisa levar em conta que o crescimento só vêm quando vivenciamos experiências diversificadas e que muitas coisas dependem apenas de outras pessoas.

Gêmeos

O geminiano é dinâmico, mas também muda bastante de ideia. O estresse o habita pela complexidade da sua personalidade e quando toma conta o deixa ainda mais confuso. A parte positiva é que este signo é muito sociável e gosta de se divertir, portanto quando se mantém ativo socialmente, ele consegue extravasar.

Câncer

O canceriano se sente defraudado com facilidade e quando isso acontece prefere se fechar. A retenção dos seus sentimentos e insegurança acabam estressando este signo, que nem sempre consegue lidar com esse problema sem ficar profundamente afetado.

A dica para sair desta situação é trabalhar sua coragem para expressar o que sente e conseguir manter a paz interior fazendo coisas benéficas para si mesmo ou para as pessoas que ama.

Leão

O leonino também gosta de ser o líder e exige reconhecimento. Infelizmente, ambas as coisas não são possíveis sempre e isso é o que traz o estresse para a sua vida.

De todas as formas, este signo precisa aprender a viver o momento e não tentar controlar tudo ao seu redor. É necessário pensar menos na aprovação das outras pessoas e se certificar de que suas atitudes são importantes primeiro para você.

Virgem

Virgem pensa demais e seu processo de raciocínio é muito lógico. Sim, ele quase não faz nada na vida sem considerar cada pequeno aspecto ao máximo. Infelizmente, essa atitude pode permitir que o estresse tire o melhor deles.

É necessário que este signo leve as coisas menos a sério e não invista tanta energia em preocupação. Pode parecer difícil, mas é preciso criticar menos os outros e a si mesmo.

Libra

O libriano está a todo tempo de olho nas injustiças, mas também adiam o confronto. Esse mecanismo pode causar revolta e estresse.

Quando este signo aprende a enfrentar seus problemas e impor sua presença em determinadas situações, ele consegue resolver as coisas mais rápido e não perde tanta energia. Confie em si mesmo! Sua natureza pacífica geralmente impede que confrontos fiquem fora de controle.

Escorpião

As emoções do escorpiano são profundas e eles guardam até mesmo os sentimentos mais dolorosos. O rancor, a vingança e o acumulo podem fazer com que o estresse o afete de maneira muito complicada e até descontrolada.

Este signo precisa aprender a por um ponto final em tudo aquilo que faz mal e virar a página. As energias ruins só podem ser combatidas quando existe força para não permitir que as coisas passem dos limites.

Sagitário

Sagitário precisa movimento constante para se sentir em paz. Ele não gosta de cumprir regras que considera desnecessárias ou que limitam sua liberdade. Quando vivem a experiência contrária, acabam entrando em um estado de desgosto e estresse.

As pessoas nascidas sob o signo de Sagitário devem permanecer ativas e nunca ficar muito tempo longe de novas aprendizagens para não se sentir limitadas.

Capricórnio

O capricorniano tem expectativas sempre muito altas para si e normalmente não tem muito tempo para relaxar. Este signo geralmente se estressa porque assume muitas responsabilidades ou tenta ser perfeito demais.

É preciso reservar tempo para aquilo que o faz sorrir de maneira espontânea e livre. Muitas vezes este signo só consegue se libertar do estresse quando aceita que a vida não dura para sempre e começa a agir em prol de valorizar a felicidade nas coisas simples.

Aquário

Os aquarianos são pessoas muito engenhosas e aventureiras. Eles vivem uma espécie de vida sem amarras, e qualquer tipo de compromisso ou tentativa de domá-los fará com que eles se sintam estressados.

Este signo deve pensar que os esforços sempre trazem recompensas quando são por uma boa causa. Mas se isso não for possível, ainda tem solução: aproveite seu desapego emocional e aceite que algumas coisas simplesmente não irão se encaixar na sua vida – e tudo bem, isso acontece com muitas outras pessoas.

Peixes

Os piscianos são pessoas muito criativas e um mundo complexo e profundo os habita. É bem difícil sentir tanto e lidar com a realidade, por isso ele acaba se estressando e até se deprimindo com facilidade.

Este signo precisa aprender a dizer chega e se rodear de pessoas o complementem emocionalmente para não se sentir sobrecarregado e sozinho.