NASA captura momento em que gravidade une galáxias separadas

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) compartilhou nesta semana uma imagem impressionante no Twitter.

O registro mostra o momento em que a gravidade une galáxias separadas em novas galáxias fundidas. Segundo a agência especial, algumas fusões duram bilhões de anos e outras vão definhar prematuramente.

O Telescópio Espacial Spitzer foi responsável pelo flagra. O aparelho observa asteroides, cometas, planetas extrassolares, estrelas e galáxias. Confira:

On the cusp of cosmic consolidation 💕Recent images from @NASAspitzer show gravity pulling together separate galaxies into new, merged galaxies. Some will last for billions of years, and some will wither prematurely. Explore our modern galactic landscape: https://t.co/iNKRJiEiRx pic.twitter.com/s3EiWb1Cmp

— NASA (@NASA) February 28, 2019