Ricos em antioxidantes e nutrientes! Confira estas 2 receitas detox que têm o limão e o gengibre como protagonistas

Esta é mais que uma plantinha bonita que ajuda a emagrecer. Ele tem inúmeros benefícios e já falamos sobre eles aqui: os 5 benefícios do gengibre e porque ele pode ser fundamental numa dieta de redução de peso.

O gengibre é uma raiz que combate vários sintomas da gripe e também aumenta as defesas do organismo pelas grandes quantidades de vitamina B6 e vitamina C.

Rico em vitamina C também, o limão é a outra parte desta receita. Cominados os dois aportam uma série de antioxidantes, essenciais para manter a saúde.

Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar balanceado e uma dieta saudável. Perder peso não precisa ser um martírio. Aproveite as receitas que têm o gengibre e o limão como protagonistas.

Chá de gengibre com limão para emagrecer e fortalecer as defesas

Ingredientes

Uma xícara de água

Suco de meio limão

Uma fatia de gengibre

Preparação: ferva a água, agregue a fatia de gengibre e o limão. Mexa bem e beba em jejum.

Receita de chá de mel, limão e gengibre

Ingredientes

Meio limão

Uma colher de sopa de mel

Dois cm de gengibre

Um copo de água morna

Preparação: amasse o gengibre com um espremedor de alho adicione o limão, o gengibre e o mel no copo de agua morna e beba ainda quente.