Os signos do zodíaco mais diretos no amor

Alguns signos do zodíaco gostam de fazer joguinhos ou são menos objetivos quando o assunto é o amor e a conquista. No entanto, existem também aqueles que preferem revelar seus sentimentos e receber uma resposta o quando antes.

Confira:

Áries

Assim que o ariano sentir que ama alguém, ele dará um jeito de deixar isso claro. Este signo é sincero, corajoso e gosta de tomar a iniciativa, por isso ele vai direto ao assunto e pretende encarar o amor sem ilusões. No entanto, é preciso ter cuidado! Uma pessoa de Áries costuma ser impulsiva e pode acabar indo rápido demais.

Leão

O leonino valoriza o amor e não gosta de perder muito tempo. Apesar de não apreciar “ganhar” a batalha facilmente, ele pode amar de forma intensa e até juvenil, o que faz com que eles revelem suas intenções e sentimentos sem tantos jogos. Ainda assim, este signo pode acabar confundindo as coisas e sua chama se apagará em pouco tempo.

Escorpião

Frequentemente o coração toma conta das ações de um escorpiano e por isso ele pode até tentar esconder seus sentimentos, mas não resistirá por muito tempo. Este signo prefere ir atrás daquilo que deseja de uma vez e isso se aplica especialmente para a vida amorosa. Ainda assim, este signo pode focar muito na conquista obstinada e acabar não vendo certos “alertas” que a outra pessoa transmite.

Capricórnio

O capricorniano é objetivo e não se interessa por relacionamentos superficiais. Assim que tiver certeza de que ama alguém, ele preferirá dizer o que sente para saber se as coisas podem se tornar mais concretas ou não. Muitos não imaginam, mas este signo se entrega ao amor e o leva em conta para planejar seu futuro, por isso, deve ter muito cuidado com as suas escolhas.