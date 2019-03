Você pode ter muitos amigos, mas certamente existem aqueles que são seus companheiros de muitos carnavais e fins de semana!

Confira os signos que são os melhores companheiros de bloco do zodíaco:

Sagitário

Este é um dos signos mais sociáveis do zodíaco. O sagitariano está sempre cheio de humor, vontade de se divertir e de viver novas experiências. Sua energia atrai aventuras e ele sabe como aproveitar o momento.

Dificilmente você verá um sagitariano reclamando do rolê ou deixando a curtição de lado para se preocupar com alguma coisa. O único problema é que este signo não sabe quando parar, então é sempre bom ter alguém para por um limite quando as coisas saem do controle.

Gêmeos

O geminiano está sempre pronto para fazer novas amizades e se adapta às mais diversas situações. Ele consegue se divertir até quando as coisas não dão muito certo e só ficam preocupados com ter uma boa história para contar.

Se você pretende ir para um lugar novo e sem muitas pessoas conhecidas, convide seu amigo geminiano para encarar o desafio com você. Ele gosta de curtir, conversar e vale por uma galera inteira.

Touro

O taurino é um dos amigos mais leais do zodíaco. Este signo é responsável e confiável, o que faz dele uma grande companhia – especialmente se você é do tipo despreocupado e que ignora os limites.

Além de ajudá-lo a colocar os pés no chão, ele nunca deixa na mão quem ele considera. Como se não bastasse, este signo também é alguém que adora seduzir e sempre acaba atraindo gente nova para a turma.