Suco de aipo, cenoura e gengibre: a tendência saudável que ajuda a emagrecer; veja a receita e propriedades

Este suco é tendência nos Estados Unidos e tem feito grande sucesso por meio de vídeos divulgados por celebridades de estilo de vida vegano e/ou fitness.

Uma das ações que alimentam a tendência é a campanha divulgada pelo autor de um best-seller que está no topo da lista do New York Times, Anthony Willian. Willian desafiou em dezembro que as pessoas tomassem suco de aipo durante uma semana.

Existem pesquisas que comprovam a eficiência do aipo na queda dos altos níveis de pressão, a redução da inflamação e ajudam a combater o estresse oxidativo.

Segundo o sítio estrangeiro especializado em saúde Healthline, o suco de aipo é rico em vitaminas A, C e K, potássio, magnésio, manganês, cálcio, folatos, fósforo e eletrólitos.

Dono do canal do youtube Sinmet Nutrition, especializado em alimentação vegana e fitness, Derek Sinmet contou em um vídeo na experiência de ter tomado suco de Aipo durante um mês e como ele ajudava nas rotinas matinais de treinamento. O vídeo está disponível na plataforma em inglês.

O aipo pode complementar o sabor de vários tipos de sucos. Mistura-lo com canela, abacaxi ou cenoura pode ser ótimas pedidas. Neste artigo vamos mostrar como fazer o suco de aipo com cenoura.

Receita de suco de aipo com cenoura e gengibre

Ingredientes

Dois aipos

Duas cenouras

Uma rodela de gengibre

300 ml de água

Preparação: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome. Não há necessidade de adoçar. Se quiser adicione uma colher de chá de mel.