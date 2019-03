Para conhecer detalhes de Marte, Sonda enviada pela NASA fará buraco no planeta vermelho

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) vai iniciar um novo trabalho em breve. Para conhecer detalhes de Marte, uma sonda enviada pela agência espacial fará um buraco no planeta vermelho.

A medida faz parte da missão InSight, que tem o objetivo de estudar a evolução dos planetas. O projeto americano foi lançado em 5 de maio de 2018 e chegou em 26 de novembro do mesmo ano.

De acordo com a entidade americana, um braço robótica vai começar a fazer um pequeno buraco no solo do planeta. Os resultados ajudarão a dar mais informações sobre a temperatura de Marte.

Um vídeo de apresentação, compartilhado pela NASA no Twitter, mostra como deve ser realizado o trabalho. Confira o material:

How do you get to know someone deep down? Sometimes you have to dig a little bit – or in my case, burrow. Soon my robotic mole will start hammering itself into the ground, to help take the temperature of #Mars. Here’s a look at how it works: pic.twitter.com/n6Qd6BxUiI

— NASA InSight (@NASAInSight) February 28, 2019