O truque simples para salvar mensagens importantes no WhatsApp

Em apenas um dia você pode receber centenas de mensagens no aplicativo WhatsApp. Com isso, algumas coisas relevantes podem se misturar no meio de tanta informação.

No entanto, existe um truque simples para salvar mensagens importantes no app, conforme revelado pelo site “Ahora Notícias”.

A função de ‘mensagens em destaque’ permite selecionar um conteúdo específico para salvá-lo. Isso pode ser feito com fotos, vídeos, áudios e textos. Confira como:

– Mantenha pressionada a mensagem que você deseja destacar em um bate-papo. Após isso, vários ícones aparecerão

– Toque no ícone de estrela e pronto. O arquivo já foi destacado (Uma estrela identifica esse tipo de conteúdo)

Verifique a lista de mensagens

Todas as mensagens que você destacou podem ser visualizadas em uma única página. Isso facilitar rever conteúdos importantes. Veja como:

– Abra o WhatsApp

– Pressione o botão de menu

Selecione a opção "Mensagens em destaque" e uma lista das mensagens que o usuário salvou será exibida. Para desmarcar, também é simples: pressione e segure a mensagem que você não deseja mais manter em destaque.

