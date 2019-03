NASA vai lançar espaçonave SpX-DM1 neste sábado e você pode acompanhar ao vivo

A espaçonave SpX-DM1, da Nasa (National Aeronautics and Space Administration), será enviada ao espaço neste sábado (2).

O veículo leva o nome de Crew Dragon e será um teste não tripulado. Este voo também é planejado como uma missão sem destroços.

As we prepare for liftoff, take a minute to enjoy this sneak peek inside the @SpaceX #CrewDragon spacecraft. The sleek interior has been optimized for safety, visibility & crew comfort. Not to mention style! 😎 Catch the launch on March 2 at 2:49am ET: https://t.co/PPYHq6G4jg pic.twitter.com/v9wGKSuwdm

— NASA (@NASA) March 1, 2019