Horóscopo: As previsões de março para cada signo do zodíaco

Março acabou de começar e reserva muitas surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para o terceiro mês de 2019:

Áries

Março é o mês para melhorar sua vida pessoal e está reservada a sorte em questões de trabalho, então aproveite qualquer proposta de novos projetos. Em questões de saúde você deve tomar cuidado para com infecções.

As energias fluirão em tudo que envolve carreiras (estudo e trabalho), mas é preciso ser constante e não se deixar vencer por qualquer obstáculo.

É preciso ter em conta que muitos amores de uma só vez podem complicar sua vida. Um amor do passado poderá voltar, mas você precisa analisar tudo muito bem antes de dar uma chance. Seus números da sorte são 03, 20 e 21.

Touro

Mudanças radicais estão chegando neste mês, então esteja preparado. Também serão dias de abundância e propostas de negócios ou mudança de trabalho.

Na família, as energias estarão cruzadas. Portanto, tente conversar e não discutir para ficar longe das energias negativas. Em questão de saúde, é preciso ter cuidado com a pressão.

Lembre-se que o amor muda e que se você já não está feliz com alguém, precisa se libertar e deixar o outro livre. Se conhecer uma pessoa, tente ser sincero e não tentar tanto impressioná-la.

Seus números da sorte 00, 19 e 23. Tente usar mais vermelho para atrair a sorte. Os signos mais compatíveis com você serão Escorpião e Capricórnio.

Gêmeos

Março é um grande mês para o seu signo em questão de crescimento pessoal. Tente cuidar da saúde para não atrapalhar seu bom desempenho. As mulheres devem ter cuidado com problemas hormonais e os homens com infecções.

Serão dias de novas experiências, especialmente no trabalho. No amor, você estará decidido a passar momentos mais felizes. Os solteiros podem conhecer alguém que vem para ficar, do signo de Áries, Libra e Aquário.

Não fique atado ao que não teve resultados. Seu signo já é confuso por natureza e isso pode ajudar a atrair ainda mais dúvida ou sabotar a sua felicidade.

Aqueles que já têm um parceiro falarão sobre formalizar o relacionamento ou começar uma família. Você terá sorte com os números 08, 17 e 26. Use a cor amarela para melhorar sua energia.

Câncer

Você terá um mês de notícias positivas, mas deve evitar palavras ruins que o tiram do equilíbrio. Lembre-se de que você tem um temperamento muito forte e que às vezes isso te coloca em situações difíceis. Seja mais tolerante!

Você sempre acredita que está certo em tudo, mas precisa aprender a ouvir as opiniões dos outros, pois elas o ajudarão a crescer como pessoa.

O solteiro pode ter aventuras muito prazerosas. Já aquele que está em um relacionamento sério, continuará estável e pode decidir dar um passo especial.

Tenha precaução com a saúde dos seus pulmões e tente não se estressar tanto. Você vai ter sorte com os números 00, 21 e 33.

Leão

Mês para se reinventar completamente e deixar o negativo para trás. Aproveite qualquer oportunidade para novos projetos de trabalho. Tenha muito cuidado com as traições de amigos.

Seu ponto fraco na saúde será o estômago ou intestino, portanto cuide bem do que você come. Se está solteiro, terá vários compromissos no mês, mas tente não ficar com obsessão exagerada em ninguém.

Os comprometidos ​​vão enfrentar alguns problemas e podem até falar em separação. Tente analisar tudo muito bem e pedir ajuda para tomar a melhor decisão. Seus números da sorte são 07, 23 e 88.

Virgem

Este mês será de metamorfoses, ou seja, haverá mudanças radicais em questões de trabalho e amor. Novos desafios surgem em questões profissionais e muita abundância está por vir.

Lembre-se de ser discreto com seus sucessos para não gerar inveja. No meio do mês você poderia considerar viajar para o exterior. Novas etapas surgem e oportunidades importantes começam a chegar.

Será tempo de diversão, mas é preciso tomar cuidado com o álcool. Tenha muito cuidado nas ruas para evitar acidentes.

Este mês será propenso a separações, portanto tenha mais paciência na sua vida familiar. Seja também mais coerente nas suas decisões.

Um amor do signo de Áries ou Peixes deixará marcas na sua vida. Seus números da sorte são 05, 27 e 66. Tente usar cores fortes como vermelho, roxo ou preto para atrair melhores vibrações.

Libra

Você terá mais força para crescer em tudo o que deseja. Aproveite este momento para tomar iniciativas na sua carreira e iniciar novos projetos.

Será uma fase positiva para o amor e um relacionamento com alguém de aquário, peixes ou câncer pode começar a tomar rumos mais concretos. Apenas não tente apressar as coisas.

As pessoas que estão em um relacionamento sério podem pensar em casamento ou morar junto. As energias estão positivas para começar novas fases.

Seu ponto fraco em questões de são as infecções, portanto tenha cuidado. Seus números da sorte são 03, 20 e 21.

Escorpião

Este mês será transformações radicais em sua vida, especialmente em questões de trabalho. Seu signo é um dos mais carismáticos do zodíaco e isso faz você ser vítima de más vibrações; tente se proteger.

Você deve controlar seus impulsos de ciúme ou raiva sem motivo, especialmente com seu parceiro. Seu ponto fraco na saúde será o estresse e isso não deve ser negligenciado.

Você terá sorte com os números 08, 21 e 33. Mantenha a discrição com seus planos para que eles se concretizem.

Aqueles que têm um parceiro se sentirão muito apaixonados. Os solteiros podem viver mais de um amor ao mesmo tempo e terão muita compatibilidade com Áries, Virgem e Libra.

Um amor do passado poderá tentar retomar contato, mas você deve ter em mente que as pessoas quase sempre voltam a cometer os mesmos erros. Seu lema deve ser “não olhar para trás”.

Sagitário

Março será um mês de reconciliação consigo mesmo para evitar sabotar seus objetivos. É hora de começar seus próprios projetos. Você deve cuidar do estresse, lembre-se que isso pode levar a outras doenças. Tente se exercitar para relaxar e canalizar suas energias.

Em questões de amor você ficará confuso. Seu signo é intenso e apaixonado, portanto tente analisar sua situação como casal antes de tomar decisões precipitadas. Os solteiros podem conhecer alguém de Libra, Aquário ou Gêmeos muito compatível.

Você terá sorte com os números 01, 29 e 77. Tente se vestir com cores claras e aproveitar a energia da manhã para atrair boas vibrações.

Capricórnio

Você tomará decisões radicais e fortes este mês que lhe trarão crescimento econômico e estabilidade profissional. Esta é uma boa fase para mudar e seu lema deve ser “não se render”.

Seus números da sorte são 01, 30 e 97. Uma proposta de trabalho pode chegar e oferecer melhores condições.

Tente ser mais constante com os seus objetivos e não se deixe afetar pela opinião dos outros. Você não passa despercebido e sempre terá que lidar com isso. Um amor do signo de peixes ou libra voltará.

Você é muito analítico e acaba mudando radicalmente aquilo o que pensa e sente. Tente controlar isso para não ter maiores problemas. Tenha cuidado com os vícios.

Aquário

Mês para deixar para trás todos os medos que você tem. É hora de tomar a decisão de ser feliz e fazer tudo o que é necessário para conseguir.

Se você não estiver mais confortável com seu parceiro ou seu trabalho, considere seguir outra direção. Tome decisões para o seu futuro.

Podem acontecer discussões fortes com o seu parceiro. Tente relaxar mais e aproveitar a sua vida amorosa de uma maneira mais tranquila e positiva. Os solteiros podem começar uma relação intensa com alguém do signo de Aquário, Touro ou Escorpião.

Não se envolva em fofocas para não se meter em problemas que não são seus e tente também respeitar as opiniões dos outros. Seus números da sorte são 08, 19 e 32.

Peixes

Mês de muitos sucessos e conquistas pessoais. Você será capaz de se reinventar em todos os sentidos. Apenas tenha cuidado com as más energias de pessoas que trabalham ou convivem com você.

Esta fase também será ótima em questões amorosas. Os comprometidos podem pensar em dar um novo passo no relacionamento e os solteiros viverão conexões intensas com pessoas do signo de Sagitário ou Áries.

Se organize e não deixe nada para última hora. Você terá sorte com os números 06, 19 e 21. Evite empréstimos este mês e tente controlar seus gastos.