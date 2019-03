Atualização em breve! Twitter testa função que permite ocultar respostas

O Twitter deve implementar uma nova atualização em breve, de acordo com informações do site especializado The Verge.

A novidade vai permitir que os usuários da rede social ocultem respostas aos seus tweets. A medida é evitar contéudo indesejáveis.

O conteúdo não será deletado, apenas ocultado e os demais ainda poderão ver (deverão solicitar). . O recurso ainda está em desenvolvimento e deve ser liberado o mais rápido possível.

Como vai funcionar

Para realizar a ação, o usuário deverá tocar no ícone “compartilhar” no Twitter e escolher a opção “Ocultar Tweet” para fechar a resposta.