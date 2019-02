Para explorar o espaço, NASA vai lançar sonda SpX-DM1 neste sábado

A sonda SpX-DM1 (SpaceX Demonstration Mission 1), da Nasa (National Aeronautics and Space Administration), será enviada ao espaço neste sábado (2).

Será a primeira vez que um foguete e espaçonave americano, construído e operado comercialmente, será lançado na estação espacial. O veículo leva o nome de Crew Dragon.

Our Demo-1 launch readiness review is complete, and we are still "go" for launch. https://t.co/FpuXgp3qs8 #LaunchAmerica pic.twitter.com/mo5kYp5YxT

Este voo é planejado como uma missão sem destroços. A sonda irá testar a abordagem e procedimentos de atracação automatizadas na Estação Espacial Internacional.

Ela vai permanecer ancorada por um cerca de uma semana e depois vai realizar a completa re-entrada na Terra. Será um teste não tripulado.

The first-ever launch of the @SpaceX #CrewDragon is less than 2 days from now! Watch a live briefing on this demo mission from @NASAKennedy and send your #askNASA questions: https://t.co/jvIB3ba1t2 pic.twitter.com/iSbqqqz7Ht

— NASA (@NASA) February 28, 2019