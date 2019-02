Os signos do zodíaco que estão a ponto de explodir

Seja por nervosismo, indecisão ou apenas característica da sua personalidade, alguns signos do zodíaco costumam ficar a ponto de explodir com mais facilidade do que outros.

Confira se você está nesta lista:

Áries

Essa energia intensa e nervosa faz parte da personalidade do ariano. Este signo é de reações imediatas, portanto ele sempre acaba explodindo e pode atingir até mesmo pessoas que não mereciam se envolver no problema. Uma das suas missões é controlar sua impulsividade e ira, algo que fica ainda mais difícil se ele não despeja seu excesso de energia fisicamente.

Gêmeos

A dualidade acompanha o geminiano e por mais que isso entregue muita adaptabilidade e versatilidade acaba também gerando confusões internas que podem levá-lo ao limite. Este signo pode se sentir muito sobrecarregado facilmente e o silêncio quase nunca é uma opção, isso faz com que ele exploda e fale tudo o que tem entalado.

Aquário

Não é fácil prever o comportamento do aquariano e uma das formas que ele expressa seu nervosismo ou inquietação é deixando o estresse de uma vez. Este signo não entra em um colapso facilmente, mas sim pode acabar explodindo para recomeçar e colocar sua vida no lugar novamente.

Peixes

O pisciano é um caso diferente dos anteriores. Ele está sempre a ponto de explodir, mas demora a realmente extravasar sua raiva. Este signo costuma ir guardando suas dores por muito tempo e quando decide livrar-se delas, pode ficar muito nervoso. Esta situação acaba se tornando bem complicada se ele não busca uma forma criativa de canalizar sentimentos e tensões.