Kia e Hyundai anunciam recall de três modelos nos Estados Unidos

Segundo a Rede de Tv Fox News, as montadoras Kia e Hyundai anunciaram recall de cerca de 500 mil carros de três modelos diferentes nesta quinta-feira.

Desde dezembro de 2015, as empresas já fizeram recall de 2,4 milhões de veículos devido a uma falha no motor que pode levar a incêndios.

O maior dos recalls será de 379.000 Kia Souls com motor 1.6, e os demais serão de 152.000 Tucsons do período de 2011 a 2013 e Sportages de 2011 a 2012.

Segundo o canal americano todos os Souls 1.6 fabricados de Julho de 2011 até agosto de 2016 estão sendo recolhidos. As revendedoras farão a troca dos catalisadores para prevenir que eles superaqueçam.

No caso dos Sportages e Tucsons o problema seria de um vazamento de óleo que também pode causar incêndios. Os proprietário serão notificados sobre o recall entre o final de marco e o começo de abril.

Uma organização não lucrativa chamada Center for Auto Safety protocolou uma petição no Congresso americano em 2018 alertando sobre as possíveis falhas.

A reportagem do Metro tentou contato com a assessoria das empresas no Brasil. No entanto, até o fechamento da matéria não recebemos respostas se o recall seria estendido aos prorpietários brasileiros.