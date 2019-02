Foto impressionante! Capturado momento em que Estação Espacial passa em frente ao Sol

A Estação Espacial Internacional é um laboratório no espaço completamente concluído. A montagem em órbita começou em 1998 e foi finalizada em 2011.

E o posto avançado mais distante da humanidade foi recentemente capturado cruzando a face do nosso enorme e reluzente sol.

De acordo com informações da ESA (Agência Espacial Europeia), a Estação Espacial, um pouco maior que um campo de futebol, orbita a Terra a cada 92 minutos.

O momento impressionante foi capturado por Mas Ian Griffin, diretor do Museu Otago da Nova Zelândia. Confira a imagem:

Crossing our Sun. The @Space_Station transits the #Sun – a remarkable reminder that our enormous star's moodswings can affect the people and technology we send to space

(📷: @IanGriffin) #AuroraHunters

Find out more: https://t.co/IIxKljK2hO pic.twitter.com/6tVn0KxlJL

— ESA (@esa) February 28, 2019