Fortnite Battle Royale acaba de liberar temporada 8

A Epic Games liberou nesta quinta-feira (28) a temporada 8 do Fortnite Battle Royale. A nova Season já está disponível agora para todos os jogadores desta aventura que parece não ter fim.

Explore novos pontos no mapa, Canhões Piratas e o Passe de Batalha. Mais de 100 novas recompensas exclusivas estão prontas para serem desbloqueadas, e o preço continua 950 V-Bucks

A manutenção terminou e a aventura te aguarda! Explore novos pontos no mapa, Canhões Piratas e o Passe de Batalha da Temporada 8!

"A Temporada 8 chegou e um vulcão monstruoso apareceu! Libertado do castelo do Rei do Gelo, o Prisioneiro está forte e trouxe fogo e chamas ao Fortnite e às suas ilhas. Piratas, Ninjas e um navio cheio de novos lutadores vão brigar pelo tesouro, batalhar com Canhões Piratas e descobrir saques lendários".

SOLTAR ÂNCORA! A manutenção para a Temporada começa agora!

"Para aqueles corajosos o bastante para explorar, os novos locais, Praia da Preguiça e Degraus Divinos, estão a apenas um pulo com a ajuda dos Respiradores Vulcânicos. Há inúmeros segredos para descobrir e novas áreas para explorar. Nessa temporada, o X marca o local!".

Novidade da Temporada 8: Assistência de Grupo! Antes da partida, você pode escolher um desafio Diário ou Semanal e obter ajuda dos seus amigos para completá-lo. Saiba mais neste link.