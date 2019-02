Conheça 4 combinações de alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo e a emagrecer

Muito é dito sobre perda de peso e dieta. Isso dificulta as pessoas acreditarem o que realmente é verdade. Um conselho importante dado por todos os nutricionistas e especialistas é que uma combinação de alimentos funciona melhor para emagrecer.

Por exemplo, proteínas combinadas com carboidratos saudáveis ou proteínas combinadas com alimentos ricos em fibras. Confira a lista de algumas combinações que podem te ajudar a emagrecer de forma rápida.

Lembre-se que é importante consultar um nutricionista para desenvolver uma alimentação balanceada e de acordo com os seus objetivos.

Lentilha e arroz

As lentilhas contêm uma boa quantidade dos dois macro nutrientes importantes que acabamos de citar. Além disso, elas ajudam a controlar a glicose sanguínea que pode aumentar por causa do amido do arroz.

Frutas e iogurte

O iogurte é carregado de proteínas e cálcio e melhora a saúde intestinal. Agregue umas frutas para dar uma carga a mais de fibras e nutrientes e realçar o sabor. Uma vitamina de frutas e iogurte também é uma boa pedida.

Frango e verduras

O frango é rico em proteínas e extremamente saudável. Além de conter pouca gordura é um ótimo alimento para quem pratica exercícios. Frango com pimentas, verduras de folha verde ou até mesmo frutas, ajudam a acelerar o metabolismo e formam combinações nutritivas.

Ovo e pão integral

Os ovos são um dos alimentos com o maior valor biológico que se tem conhecimento e extremamente saudáveis. O pão integral complementa os inúmeros nutrientes do ovo com uma dose de fibra alimentar. Combinadas, proteínas e fibras prolongam a saciedade.