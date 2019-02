Alerta para os pais! Perigoso 'Desafio Momo' reaparece no aplicativo WhatsApp

Um desafio popular do WhatsApp ressurgiu no Reino Unido, de acordo com informações do site CBS News. O 'Desafio Momo' ganhou reconhecimento internacional no ano passado e foi considerado um perigo.

Quando crianças participam do desafio, elas entram em contato com um estranho que se esconde como "Momo", usando uma imagem assustadora e se comunicando por meio do aplicativo de mensagens.

Agora, a atividade perigosa pode fazer novas vítimas. O desafio se espalha rapidamente pelo app. Momo encoraja um participante a completar várias tarefas se quiser evitar ser "amaldiçoado". As tarefas podem incluir automutilação, solicitando ao participante para fornecer provas fotográficas.

Reprodução / Twitter

O jogo termina com Momo dizendo ao participante para tirar sua própria vida e compartilhar o momento nas redes sociais.

Alerta!

"Nosso conselho, como sempre, é supervisionar os jogos que seus filhos desempenham e ser extremamente conscientes dos vídeos que estão assistindo no YouTube", divulgou o Serviço de Polícia da Irlanda. Confira o post oficial:

O "Desafio Momo" é semelhante ao desafio "Baleia Azul", que alguns atribuem à morte de dois adolescentes nos Estados Unidos, assim como na Rússia, Brasil e outros países.

LEIA TAMBÉM: