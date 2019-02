Telescópio espacial da NASA captura impressionante mosaico em galáxia espiral

O Telescópio Espacial Hubble da NASA (National Aeronautics and Space Administration) capturou um impressionante mosaico no espaço.

O equipamento, gerenciado e operado pelo Goddard Space Flight Center, registrou a imagem na galáxia espiral M3, conhecida também como galáxia Triangulum.

O M33 é o terceiro maior membro do nosso grupo local de galáxias. O registro espetacular foi compartilhado nesta semana pela agência espacial americana no Twitter. Confira a imagem:

#ICYMI Hubble recently captured this high-resolution mosaic of the spiral galaxy M33. Learn more about this nearby galaxy, which is the 33rd item in astronomer Charles Messier's catalog of easily observable night-sky objects: https://t.co/fhUyVNa1ai pic.twitter.com/fWKdPnHeSB

— Hubble (@NASAHubble) February 25, 2019