Surpresa no WhatsApp! Aplicativo de mensagens desenvolve recurso de pesquisa avançada

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha para melhorar o recurso de pesquisa de bate-papo. Já foram implementados algumas melhorias gerais (não visíveis), no entanto, devem vir outras novidades, conforme revelou o site especializado WABetaInfo.

O recurso de pesquisa é usado constantemente para encontrar mensagens de texto. Pensando nisso, o app vai apresentar um novo modo de Busca Avançada.

🔎 WhatsApp is developing an Advanced Search mode!

The feature is under development on iOS, but it will be available on Android as well, do not worry!

I want to show what iOS and Android will get 😇https://t.co/bPZdW0mVEI

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 27, 2019